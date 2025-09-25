Taller ‘Antes de la hoja en blanco’ despierta vocaciones dramáticas en Casa Haas

Como parte de la programación formativa de Escena Mazatlán 2025, el taller “Antes de la hoja en blanco”, impartido por el dramaturgo y pedagogo Manolo Díaz en Casa Haas, reunió a un grupo de jóvenes con inquietudes creativas para explorar los primeros pasos de la escritura teatral.

El taller se enfocó en la reflexión sobre vivencias personales, imágenes y experiencias significativas, aquellas que, según Díaz, “la vida nos regala y que detonan en la cabeza del prospecto a dramaturgo o creador escénico”.

Inspirado por las enseñanzas del maestro argentino Mauricio Kartun, Díaz propuso a los participantes pensar la imagen como la unidad mínima de la dramaturgia, capaz de generar movimiento pensado para la escena.

“Tratamos de apelar a recuerdos, a vivencias, a la vida misma, y cómo podemos llegar a ficcionar y crear una obra a partir de esas cosas”, expresó Manolo Díaz.

A lo largo de la experiencia, los asistentes, algunos enfrentándose por primera vez al texto dramático y otros desarrollando ideas previas, comenzaron a transformar su mundo interior en estructuras narrativas.

“También es esta vida o este mundo en el que habitamos que nos regala esos pequeños destellos de inspiración, a los que si prestamos atención, a los que si les dedicamos tiempo podemos convertir en nuestra obra, vaya. Este grupo de jóvenes son creadores en formación, con inquietud de escribir historias y tratamos de eso, de encontrar la historia que queremos escribir”.

“Algunos es su primera obra, algunos ya llegaron con una idea y han empezado a transformarla, vaya en abordarla desde otra perspectiva y ha sido muy bonito. No sabemos si todos van a conseguir ser dramaturgos, pero cuando menos ya tuvieron este primer acercamiento con el texto dramático”, dijo Díaz.

El taller dejó como resultado una semilla creativa sembrada en cada participante, un punto de partida para futuras historias que, como se buscó desde el inicio, surgen justo antes de la hoja en blanco.

“Lo recomendable es que presten atención al mundo, que abran los ojos, que sean sensibles, que tomen como un ejercicio de cómo pueden ser este tipo de buscador de talentos, de buscador de historias. ¿Qué está sucediendo a mi alrededor?; que vale la pena tomarle una foto, que vale la pena pintar, que vale la pena escribirle una historia, que sean muy observadores, jugadores, que leen, que ven mucho teatro, sobre todo si quieren escribir teatro y lo curioso les digo que esto no te garantiza que vayas a ser un autor, pero si vas a tener conocimiento de dónde estás parado”, dijo.