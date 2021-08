Tarjeta maldita

“Me bajé del camión y lo espié desde la esquina. Vi como acomodó el fajo de billetes en su cartera. ¿Quién puede abrir la puerta de un banco a media noche con una simple tarjeta y, con esa misma, sacar dinero de una máquina?, a ver, dime tú: sólo una persona poderosa”. Apenas escuchó a su amiga, Romina no fue la misma. Al principio, se sintió engañada. No entendía la desconfianza de Genaro. Por qué ocultarle su riqueza. Eso quería decir que pensaba mal de ella; que era una ambiciosa interesada. ¿Pero qué se andaba creyendo, darle una vida de miseria, ponerla a vender productos de catálogo y cena los fines de semana? Qué se andaba creyendo, que la llevaría a vivir con su suegra y sus cuñadas. Nomás eso me faltaba. Qué dijo: ¡ésta ya cayó! Claro, mujer de pueblo sencillita y callada, y con buena sazón. ¿Cuánto tendrá? Ahora sí que me va a conocer. No puede saber que ya sé. Voy a seguir como si nada, como si no supiera de su famosa tarjeta, ¿qué tal que piensa que soy interesada? Si yo lo conocí sin saber que tenía dinero, pero pues hay que darse a valer, quién no aspira a una vida mejor. ¿Le alcanzará para una boda de salón? Con la suerte que me cargo seguro le da por pensar que quería ponerle una trampa. Así son los hombres, y más los que no son de la misma condición que uno. ¿Cuánto se habrá gastado ya, le habrá dado a su familia? Ni se imagina siquiera que ya me las huelo. ¿Y si quería darme una sorpresa?, pero sabe que no me gustan, que se me sube la presión con los disgustos, aunque éste mas bien habría sido un gusto, una felicidad. ¿Y si es amante de lo ajeno, como decía mi abuelo?, pero no guardaría su dinero en el banco. Y menos le darían una tarjeta para entrar y salir como si fuera hombre decente. ¿Nos alcanzará para irnos a Las Vegas? Aunque pensándolo bien, su amigo Lorenzo no me da muy buena espina, según la gente dicen que es matón. Serán puras habladas ya hubiera salido en la tele, si ahora todo se sabe. ¿Cuánto le quedará?

Genaro y Romina se casaron, pero él nunca le confió el secreto. La boda fue modesta, dieron barbacoa con frijoles puercos y no fueron a Las Vegas. Los hijos fueron llegando y con ellos el resentimiento. Al poco tiempo, un día cualquiera, Romina se familiarizó con las tarjetas, se las ofrecían en todos lados. Llegó a tener más de tres, pero ya no dormía del pendiente. Los del banco le llamaban para recordarle los pagos. En un momento de desesperación llegó al límite del crédito de su Master Card para pagar las otras dos que no paraban de incrementar el adeudo. Veía que sus amigas pagaban tranquilamente. “La deslizan muy tranquilas las muy cabronas”. ¿Por qué ella no podía hacer lo mismo? No hallaba a quién pedirle prestado, las cundinas la habían hartado. Recibió una notificación bancaria donde les embargarían el departamento. Si ni siquiera lo hemos pagado. Pensó eso y sintió que era justo lo que necesitaba; eso era lo que el don nadie y holgazán de Genaro se merecía. Dándoselas de pudiente el desgraciado, si no me hubiera engañado desde un principio habríamos sido muy felices.

