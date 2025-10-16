Un año de historia y magia: celebran el aniversario del Museo Casa del Marino

El Museo Casa del Marino está de fiesta, en su primer aniversario de reapertura, el recinto cultural se llenó de vida y emoción con la visita de invitados de lujo: los alumnos de la Escuela Primaria Insurgentes y Colegio Anglo Moderno.

El museo arropó a los pequeños exploradores, quienes, en un gesto conmovedor, entonaron las “Mañanitas” a la histórica Casa del Marino. Este recorrido cultural, dirigido por las guías Laura Rodríguez y María Medina, no solo celebró un año de difusión histórica, sino que demostró el impacto transformador que la historia marítima ejerce en las nuevas generaciones.

Un viaje inolvidable por la Historia de Mazatlán

Los 24 alumnos de cuarto grado de la Escuela Primaria Insurgentes (acompañados por las maestras Airam Nava e Isabel Valdez, y cuatro madres de familia) y los 10 infantes de segundo grado del Colegio Anglo Moderno (acompañados por las docentes Esmeralda Vázquez, Perla Díaz, Karla Vargas y la monitora Minerva Vinalay) se embarcaron en un viaje de descubrimiento. El recorrido se centró en la fascinante vida marítima y la historia del puerto.

Se explicó la importancia de instrumentos como el catalejo y el timón, con un enfoque en la historia de la defensa del puerto en el Fuerte 31 de Marzo.

Los niños exploraron la evolución de los sistemas de comunicación marítima y aprendieron sobre la importancia de los mares y las especies que los habitan, convirtiendo la visita en una experiencia cultural, divulgativa e histórica.

Con una sonrisa que irradia entusiasmo, la guía Laura Rodríguez relató la gratificante experiencia de compartir la historia marítima. A pesar de su poco tiempo en la labor, asegura que ha sido una experiencia transformadora, basada en la alegría y el compromiso.

“Me siento muy contenta de poder transmitir un poco de la chispa que tengo, porque tengo muy buena comunicación con los niños. No se trata de hacerlo aburrido, me transformo en una niña más para que ellos disfruten y aprendan”, comentó Laura con emoción.

En el marco del aniversario, recordó el momento más emotivo: “Cuando les conté a los niños que la Casa del Marino cumplía un año, comenzaron a aplaudir. Fue muy emotivo ver su entusiasmo y cómo valoran el espacio”.