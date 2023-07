En la primera parte del concierto el público disfrutó canciones en italiano e inglés como Caruso, Tu sei, On my own, E più ti penso, Nella fantasía y The prayer, ésta última en la voz de protagonistas e invitados.

Con canciones la mayoría en español en la segunda mitad del programa hubo interacción y canto simultáneo entre el elenco y el público durante la interpretación de Si me amas, Hasta mi final, If only, All i ask, Regresa a mí, Vivo por ella y Por ti volaré, éxitos en las voces de Andrea Bocelli, Il Divo, Dove Cameron, entre otros.

Ambas presentaciones registraron lleno total y lo recaudado en taquilla servirá para las futuras competencias internacionales de canto que sostendrán los tenores Alejandro Pacheco y Eduardo Tapia en Perú, el próximo mes de octubre.

Al terminar su actuación la cantante Daniela Cortés expresó: “Me sentí un poco nerviosa por mi debut, pero siempre confíe en este gran equipo, le dedico esta función a mi familia y amigos que siempre me han apoyado”.

“Nos sentimos muy emocionados y contentos por este gran apoyo que tuvimos de parte de familiares, amigos, y personas que se sumaron a escucharnos. Tenemos planeado competir en Perú en octubre y lo recabado será para ese concurso”, adelantó Alejandro Pacheco.

La intérprete Rode Ríos manifestó: “Estoy emocionada por este concierto, fue algo diferente, más público, otro escenario, eso quiere decir que voy por buen camino”.

Finalmente el tenor Eduardo Tapia compartió: “Estoy muy feliz por la respuesta del público, en la venta de boletos se tuvo que abrir más espacios extras porque la gente quería venir, eso nos motiva mucho y estoy contento por iniciar este proyecto”.