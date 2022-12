$!Una Diosa Celta será la Reina del Carnaval Internacional Mazatlán 2023

Fuerza, elegancia y sobriedad definen la propuesta de Edgar Mohe, que será trasladada del boceto a la tela, por Sodelva García Ríos, toda una institución en la confección de vestidos de Reina.

Pese a su corta edad, Edgar Mohe ya tiene camino andado en el mundo de la moda y la belleza. Este año tuvo la oportunidad de participar en el concurso de trajes típicos del Certamen Mexicana Universal y ganó el tercer lugar, lo que lo convierte en el tercer mejor diseñador de trajes típicos en México y le dio la oportunidad de llevar sus creaciones al extranjero.

Saber que su diseño para vestir a la próxima Reina del Carnaval fue aceptado por el Instituto de Cultura de Mazatlán, lo tiene muy emocionado.

“No me lo creo, es un sueño que hoy se hace realidad, si hay algo que debo recordarle al Édgar de aquel tiempo (niño) es que está en el momento que debe de estar y que ha valido la pena todo por lo que ha luchado cada segundo, amo lo que está pasando, aunque no lo esperaba, agradezco a Dios y a la vida por ponerme aquí y poder regresar a Mazatlán un poquito de lo que me da”.