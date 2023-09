Este caldo de confusión se ha cocinado adrede abierta y solapadamente para dividirnos por profesionales, así triunfaron en Venezuela, Colombia y en otros. Los partidos siempre han manipulado para desacreditar que el otro pierda votos, ahora hay un adoctrinamiento que busca la división, la lucha de clases, el resentimiento a los corruptos del pasado, que no se encarcelan y “la mafia del poder” sigue haciendo grandes negocios, a denigrar a los adversarios e imponer el control absoluto del poder debilitando las instituciones, al STJN, para perpetuarse.

Me urgía un apreciado amigo “Paul escribe sobre la división que ha surgido entre nosotros; por tocar un tema de política un viejo amigo se enojó conmigo por mi postura, dejó de serlo ni me habla, me pesa mucho.” Te pregunto apreciado lector ¿Qué tan frecuente surgen discusiones o pleitos verbales incluso con familiares por temas políticos o que de plano no puedes tratarlos con otras personas?

La presidencia no es una monarquía que se hereda con un bastón de mando ni somos una tribu. Se legitima con votos oficiales, viene de abajo a arriba. Por eso tanta manipulación para conseguirlos, veremos una guerra sucia como nunca antes. Al ex líder petrolero Romero Deschamps conocido por su jet y lujos andar libre no le salió gratis.

Hay algo alarmante que nos indica el rumbo a dónde nos conducen y sustenta lo afirmado, de pronto, decía otro amigo, decir la verdad convierte a la gente en enemigos políticos o en tendenciosos. ¿A qué punto hemos llegado? A perder de mira la objetividad y que la revolución está encima y muchos no la advierten. Esa miopía y también conveniencia personal nos afecta a todos. A nadie le conviene una dictadura.

¿Qué es peor vender el voto por un saco de cemento o dar sumas de dinero para obtener beneficios? Es más justificable el primero por su ignorancia y pobreza. Hay dos cosas muy distintas, una es abrirse para conocer la verdad y la otra es manipularla por intereses personales. Los políticos no buscan la verdad: buscan el poder y los beneficios que trae. Y para eso se valen de todo tipo de argucias y descalifican al otro para que pierda votos.

Ahora nos hace más falta que nunca estar unidos, los movimientos revolucionarios de izquierda manipulan al pueblo y la nueva élite da trabajo a todos sus parientes en el gobierno, los políticos oportunistas se suben a esta ola para conseguir lo suyo. Esto está pasando, es real.

Conflictos innecesarios

Evitémoslos. Debatir es muy distinto a discutir, lo más sensato es no discutir, en esta no se busca la verdad sino ver quién “gana” o se impone, la discusión y los debates políticos son guerras de egos no de verdades, se trata de descalificar al otro. El debate en la sobremesa requiere la defensa de los argumentos expuestos, sustentarlos con evidencias, lógica en la argumentación y claridad de exposición, sin poses ni actitudes soberbias que se repelen.

¿Hay un criterio para saber la verdad? Sí lo hay. Siempre ten en mente el principio lógico de la realidad: Lo que Es ES y algo no puede ser una y otra cosa distinta simultáneamente. Los hechos son, están ahí los sepas o no. Partamos de ellos, cerciórate que la otra parte los vea antes es fundamental. Las discusiones nacen porque los suponen, los imaginan, los omiten o no quieren mostrarlos, tumbaría sus posturas.

Ahora bien toda afirmación o lo que digas puede ser cierta, parcialmente cierta, falsa, sesgada o incompleta, por lo tanto el solo hecho de decir algo lo expones a la verdad, o sea: se acerca o se aleja de la verdad. Ese es el punto. Perderlo de vista acaba en la confusión y guerra de egos.

No pontificar

Otra cosa: no pontificar nuestras opiniones. Lo que en realidad suele suceder en las sobremesas tiene que ver más con las posturas, con los egos y poco o nada con la verdad. Las actitudes afectan.

La opinión especulativa es muy distinta a la opinión fundamentada, la del experto es preferible a la del que cree saber o peor a la de quien quiere manipular o reafirmarse a sí mismo.

Ubicar qué escalón de la verdad pisamos abre la mente, escucha más y respeta las ideas contrarias. Así nos entendemos.