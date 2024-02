El Rey del Carnaval Internacional de Mazatlán 2023, Víctor Quiroz comparte sus sensaciones y anécdotas importantes en su antes y después de ser un Rey de Carnaval.

Víctor Quiroz se siente preparado emocionalmente para despedir su reinado, después de un año de portar el título de Rey del Carnaval Internacional de Mazatlán.

Este jueves en punto de las 19:30 horas en el Estadio Teodoro Mariscal, Victor III hará su última pasarela para despedirse de su reinado y dar paso a la coronación de su sucesor Héctor Limón, quien durante un acto multitudinario recibirá sus atributos reales.

En entrevista Víctor Quiroz dijo sentirse feliz por las experiencias acumuladas durante su reinado.

“Me siento muy feliz de haber llegado hasta este momento, hace un año viví las mejores experiencias de vida, ser nombrado el Rey del Carnaval fue para mí un sueño cumplido, una meta más en mi vida y pues que bonito llegar hasta este momento, haberlo disfrutado y gozado, haber sido un buen representante para todos los mazatlecos, de verdad que me siento satisfecho con mi trabajo, contento con el papel que hice, veo a toda la gente tan emocionada con el papel que desarrollé todo ese año y me quedo con eso”.

¿Qué factor fue el más importante en este reinado, tu familia, tú mismo, o la gente que se acerca a admirarlos, a saludarlos?

Y quizá hasta te pedían una frase de estímulo o de apoyo en ese momento ¿Qué fue lo que más te fortaleció a ti en este reinado?“La unión familiar, unión entre amigos y nuevas personas que llegaron a mi vida cumpliendo un sueño, de verdad que cada apoyo que me dio la gente, cada apoyo que me dio mi familia, mis patrocinadores, quedé eternamente agradecido con ellos, gracias a ellos yo estoy aquí, de verdad estoy eternamente agradecido con todos”.

Sobre el video promocional donde agradece el apoyo recibido durante su reinado, el Rey del Carnaval de Mazatlán 2023 expresa:

“El video fue para agradecer y decirles que estoy aquí, que cumplí con mi papel como rey, que en muchos estados y muchas cuidades vieron la aparición del rey de carnaval y de sus reinas claramente, en donde fuimos embajadores por todo un año representando la máxima fiesta como es el carnaval, es por eso que elegí esa locación (El malecón a la altura del Valentinos)”.

¿Como debe de mantener el piso un rey? ¿Qué consejo le das al nuevo Rey?

“Yo creo que cada uno trae su esencia, yo siempre le recomendaría que sea una persona seria, una persona formal, que a pesar de que pueda ser un juego la competencia ya estando como rey es un compromiso que tienes que cumplir, un compromiso contigo mismo y la sociedad, con el carnaval; para que puedas ser un buen representante, para que puedas dejar un mensaje del porque tienen que visitar Mazatlán”.

Por favor compártenos una anécdota, las más emotiva.

“Yo siempre soñé con vivir este momento, era algo que yo tenía que hacer en mi vida, es algo que iba a pasar en mi vida. Cuando a mí me decían ¿Quieres ser rey de carnaval por un momento? ¡Si claro que quiero ser rey del carnaval ¡y lo voy a ser! Siempre me quede con que ¡Yo voy a ser en algún momento el rey de carnaval! Cuando me atreví, dije ¡Voy por el primer lugar porque yo sé que voy a tener ese lugar! Es como cuando tú atraes algo que sabes que va a pasar en tu vida... ¡Es lo que sucede! Siempre soñé con mi coronación, no sé porque siempre me imaginé coronado en un estadio y ese año fue en un estadio, con un traje impresionante. De verdad que mi coronación y mi traje fue lo mejor de mi carnaval”.

¿Qué anécdota me tienes de una persona que se acercó a ti para ubicarte?

“Te puedo decir que las personas que elaboraron mi traje se convirtieron en mi familia carnavalera, en personas especiales, al momento que yo iba a tomarme las medidas de mi traje me lo hacían a ciegas, yo con la cara tapada y cuando yo ponía un pie en el estudio del diseñador que es Momo, empezaba a sonar música de Venecia, entonces el me dejaba de tarea que yo volara mi imaginación de saber cómo sería mi traje. Poco a poco me dejaba tocar ir tocando el traje, poco a poco me iba dando lo que son las piezas sin verlas obviamente, hasta el momento que yo vi ese traje, quedé con la boca abierta, de verdad mis respetos para ese equipo que estuvo conmigo, que me apoyó, que me dio sus motivaciones y... ¡Que majestuoso traje me elaboraron!