Visibilizan emociones y memorias de adultos mayores con ‘Donde la memoria canta’

El acto inaugural estuvo acompañado por un ambiente íntimo y profundamente emotivo gracias a la participación musical de Ariadna Rosales y el maestro Luis Ornelas en la guitarra, quienes interpretaron temas como Historia de un amor, Sabor a mí y Cuando vuelva a tu lado, entre otras piezas de la memoria musical romántica que provocaron nostalgia entre los asistentes.

La muestra propone un recorrido emocional a través de imágenes que capturan las reacciones, recuerdos y sentimientos que despierta la música romántica en adultos mayores y personas en condición de aislamiento social.

La música, la memoria y la sensibilidad humana convergieron durante la inauguración de la exposición fotográfica “Donde la memoria canta”, boleros y retratos en espacios silenciados, presentada en el Museo Casa del Marino del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán.

El público disfrutó la muestra y la parte musical sumando sus voces a las canciones.

El público disfrutó la muestra y la parte musical sumando sus voces a las canciones.

El corte del listón estuvo a cargo de la maestra Zoila Fernández, directora artística del Instituto de Cultura de Mazatlán en compañía de Mónica Rice, coordinadora de Artes Plásticas del Centro Municipal de las Artes.

El corte del listón estuvo a cargo de la maestra Zoila Fernández, directora artística del Instituto de Cultura de Mazatlán en compañía de Mónica Rice, coordinadora de Artes Plásticas del Centro Municipal de las Artes.

El corte del listón estuvo a cargo de la maestra Zoila Fernández, directora artística del Instituto de Cultura de Mazatlán en compañía de Mónica Rice, coordinadora de Artes Plásticas del Centro Municipal de las Artes, quienes dieron apertura oficial a esta exposición que une fotografía, música y reflexión social. Proyecto realizado con la beca del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales.

Durante la presentación, Ariadna Rosales compartió que el proyecto nació desde una experiencia personal relacionada con su abuela y con la necesidad de acercar la música a personas que viven en condiciones de aislamiento.

“Traté de buscar un proyecto que pudiera ser amigable con ellos y que pudiéramos llevarlo a sus hogares”, expresó la artista.

Rosales explicó que el proyecto derivó en una serie de ocho conciertos y visitas realizadas junto a la fotógrafa Mayra Curi y Juan Pablo García en casas hogar y espacios públicos, llevando música a personas con limitaciones físicas y de salud.

Por su parte, la fotógrafa Mayra Curi relató que desde su llegada a Mazatlán comenzó un proceso de formación artística que la llevó a desarrollar proyectos de fotografía emocional y artística, actividad que actualmente comparte también como docente.

Explicó que cuando Ariadna Rosales la invitó a integrarse al proyecto, entendió inmediatamente el reto de intentar representar la música a través de la fotografía.

“Representar la música en algo físico, como la foto, es algo difícil; sin embargo, gracias a todo lo que ella transmite con su voz, se pudo lograr el cometido”, comentó.

Mayra señaló que tanto la fotografía como la música comparten una capacidad esencial: provocar recuerdos y emociones profundas.

“Cuando la maestra Ariadna canta, puedes observar en las personas sus expresiones, cómo están recordando, cómo están yéndose a otro lado en su mente y fotografiar eso es lo que lo hace tangible”, expresó.

La artista visual destacó que una de las intenciones más importantes de la exposición es visibilizar a los adultos mayores y a las personas que viven en espacios silenciosos o aislados de la vida pública.

“Llevar la música hasta donde ellos están y poder provocarles esta emoción de volver a sentirse dentro de la sociedad es muy importante”, afirmó.

Asimismo, invitó al público a vivir la exposición desde la contemplación y la reflexión sobre el tiempo, la memoria y el futuro.

“Lo que hagamos ahora es lo que nos va a recordar en un futuro”, señaló.

“Donde la memoria canta” permanecerá abierta al público hasta el 27 de mayo, con entrada libre en el Museo Casa del Marino, como una experiencia artística que transforma la música en imagen y convierte el recuerdo en una presencia tangible.