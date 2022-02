Estaban los que lloraban por el reencuentro y aquellos que se atragantaban la tristeza al despedir a quienes ya empezaban a extrañar. Mis ojos no cesaban de escudriñar los ajenos y también contenían las lágrimas al presenciar tan poéticos encuentros; instantes que paralizaban el tiempo en pleno bullicio de una sala internacional. Callada, no perdí detalle de sus reacciones. También estaban los gélidos: los sajones que apenas tocan sus mejillas entre ellos; un simple saludo de manos entre otros delataba que el recibimiento era mero protocolo laboral. El desfile siguió y la inclinación de cabeza entre los solemnes orientales fue el más distante de esos recibimientos. Pero ella, muestra exacerbada de incontenidas emociones, esperó su salida para arrojarse a sus brazos, quedar colgada a su cuello y dejarlo al borde de la asfixia. La reconocí, era ella, aunque le desconocía tan arrebatados impulsos. La seguí de reojo y la emoción no le cesó hasta que la perdí de vista. Era esa explosiva mujer que cualquier hombre desea encontrar luego de un largo viaje. Supongo. Y no la escuálida figura de la mujer contenida y equilibrada en la que ella se estaba convirtiendo; se le había tatuado el sepia de la nostalgia.

Una escena de lágrimas sonoras robaron su atención. Un joven y un adulto, padre e hijo, supuso, no dejaban de derramar lágrimas fundidos en un conmovedor abrazo. No había duda, ese par era de los nuestros; bueno, de la misma emotividad de esa mujer que no teme a la proximidad, que no pierde oportunidad de mostrar su afecto en público. De esos mexicanos que se abrazan y se besan sin duda ni miramiento. Igual que esa madre que llora en las puertas de la escuela cuando deja a su hijo en su primer día de clases; seres expresivos. Como esos amigos que caminan abrazados y, ya entrados en alcoholes, ni quién se fije al empinarse de la misma botella.

Dicen que somos una sociedad que se abraza y celebra de cerquita, donde la palabra Amigo es la que predomina en un extranjero cuando visita el país. ¿Y ella?, qué pasa con ella. Está allí, de pie, esperando inmóvil su llegada. ¿Será que es de esa clase de vecinos que, ante un saludo, dan, por mucho, un arqueo de cejas? Seguro que ella es como la otra que ya alejados de las fronteras no quieren tanto. Sí, ella no pertenece a esa familia ampliada que suelen ser los vecinos, ni representa a esa cultura efusiva, esa que inspiró a Chava Flores para hacer su música, a Tin Tan, Cantinflas y Pedro Infante a hacer sus películas. Será que eso que dicen que somos en realidad no todos somos. Ni ella, ni la otra son eso que dicen que culturalmente somos. Ambas son sólo seres que pertenecen a un pasado perdido y olvidado.

La proximidad amorosa, esa de la que tanto hablan, ahora quedaba reservada para los seres cercanos, los muy cercanos. Ella, la efusiva, había, lo había encontrado, por lo menos en ese momento al atravesar la puerta de cristal de esa sala internacional; nunca antes la vio reír fuera de ese volátil momento. Mas ella no supo de sí. Una vez más había manejado hasta la terminal aérea. Escuchó que la globalización había estandarizado la querencia y quiso sentir igual. Quiso verlo salir para fundirse en un abrazo como lo hacían esos seres cálidos de los que alguna vez formó parte. Una vez más quiso verlo salir para colgarse a su cuello, borrar los adioses y eternizar la bienvenida. La sala quedó vacía y ella una vez más se esfumó entre los inexpresivos extraños.

