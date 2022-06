$!Viven una gran velada musical de fin de cursos del CMA

Las presentaciones del ensamble de Cuerdas, ensamble de Percusiones y ensamble de Metales, fueron del gusto de los asistentes quienes realizaron fuertes ovaciones. El Coro Infantil del CMA dirigido por la Maestra Mariela Angulo tuvo una destacada participación al interpretar temas como “Let it be” y “All you need is love”, inspiraciones de John Lennon.

El Coro Guillermo Sarabia dirigido por el Maestro Enrique Patrón de Rueda, Martha Félix y Juan Pablo García, así como el Coro Ángela Peralta, liderado por la Maestra Mary Murillo, brindaron una participación excelsa en la Velada Musical.

Para concluir la noche alumnos de música del CMA brindaron un número especial denominado Ensamble Body Percution, donde con mucha coordinación y concentración realizaron música con su propio cuerpo, actividad pocas veces vistas sobre un escenario en el Puerto.