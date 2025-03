$!Vivirán una experiencia de paz

Vivir una experiencia de paz, a partir de una serie de meditaciones, es la invitación de Jesús Antonio Pineda, durante el evento Conversaciones para la Paz, organizado por La Casa del Maquío, que se llevará a cabo este domingo 2 de marzo, en el Hotel San Marcos.

Ahí, estará acompañado por Rebeca y Tatiana Clouthier, así como Mónica Murillo y Digna Carrillo.

Jesús Antonio Pineda vive en Monterrey, representa a la empresa Crecimiento y Desarrollo Integral de la cual es socio. Tiene experiencia a nivel internacional desde hace 40 años, empezaron en marzo de 1984.

Ha trabajado en casi todos los países del mundo temas desde liderazgo hasta relaciones saludables y principalmente el tema de la energía cuántica.

“Todos los seres humanos, principalmente los que viven en Culiacán y en zonas aledañas, están con emociones o sentimientos de miedo y de temor ante lo que está sucediendo. Y esto es normal, a mí me tocó en noviembre estar en Culiacán y vivir una experiencia de esas que muchos están viviendo que no comparto para no alimentar esa energía”.