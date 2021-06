La escuchaba, sí, pero incrédula por su método. Un conjunto de copias de las que íbamos siguiendo la lectura; nada interesante; ¿dónde quedó la técnica? Luego, un ejercicio que leeríamos por rondas. ¿Cómo escribir una autobiografía?, un taller prometedor del que luego me arrepentí...a no ser por una famosa cantante que tenía por compañera. “La autobiografía, un género muy actual que bien vale conocer. Quién no escribe sobre lo maravillosa que es su vida en redes sociales, only happy endings. Eso no es lo que encontrarán aquí”. Esetono dio un giro. Cambié mi opinión apenas conocílos textos de Emmanuel Carrère.

Carrère escribe en primera persona. Él mismo es objeto de sus propias historias ¿cuándo ficción, cuándo realidad?, a cuántos más les imprime sus propias realidades, cuántos se sienten aludidos, cuántos encuentran en sus relatos la descripción perfecta de sus propios dolores, de las propias frustraciones. Se necesita mucho valor para retratarse a uno mismo, para desnudarse y hablar de los demonios y miserias que inundan la propia vida. Leer sobre las historias autobiográficas de Carrère es hacerlo de su propia mano; sentirse acompañado de un tipo honesto y cercano que cuenta la propia vida sin adornos sin reticencias; entrar a un lugar donde no se miente, al que nadie espanta.

La cosa se estaba poniendo seria. Se trata de saber contar lo que quiebra, lo que parte, lo que adolece; la propia locura y desconsuelo. Así de íntimo es adentrarse en elmundo de Carrère, conocer sus terribles depresiones y crueles tratamientos, pero, por más que sus historias estén impregnadas de pérdidas, de violencia, de locura, de despedidas y nostalgias Carrère siempre encamina a un final donde surge un espacio de gracia, de alegría. El amor estásiempre presente y eso alivia con creces cualquier sufrimiento.

Empezaron las coincidencias. Terminaba un ciclo meditativo, tratando de recuperar ese sosiego que a veces nos abandona, y justo aparece Yoga. A los días, mi amigo el melómano,publicaun artículo sobre la gran pianista; escribesobre su trayectoria y su 80 aniversario. Nada menos que Martha Argerich. Yo la acababa de conocer por una cita que Carrère haceen su libroYoga. La mención es para mostrar la sonrisa que deja ver la pianista. Una imagen donde luce resplandeciente en el momento culminante de la pieza. “Y entonces... Esa sonrisa que viene de la infancia y de la música, esa sonrisa de pura alegría. Dura exactamente cinco segundos, pero en esos cinco segundos vislumbramos el paraíso”.

En Yoga,el libro más reciente de Emmanuel Carrère, vemos los tormentos humanos y el paraíso. Conocemos el andar del entrañable escritor francés en esta práctica que lo ha acompañado durante 20 años de su vida. Su paso por distintos retiros y monasterios. Sutras, mantras, ayunos, concentración, meditación, silencio. Carrère el escritor, el periodista, el amante, el depresivo, el suicida, el amigo, el maestro, el padre, el viajero... el ser solitario que se mueve en las disciplinas encaminadas a modelar el alma. EnYogaencontramos el recorrido que él ha realizado y reflexionado en la práctica meditativa, que no un manual ni libro de autoayuda. Textos cortos narrados en 136 artículos confesionales. Un libro revelador donde muestra su caída en el infierno de la depresión; tratamientos, diagnósticos, medicamentos, referencias, personajes. Autobiografía, ensayo y crónica es lo que hay en Yoga. Una obra deslumbrante y desgarradora, pero, con esas, sus personales dosis de humor, muy a la Emmanuel Carrère.

Hoy leo que Emmanuel Carrère gana el Premio Príncipe de Asturias de las letras 2021, escucho la Polonesa heroica con Argerich y recibo un email de mi tallerista anunciando su próximo curso. En definitiva, Yogallega en un momento de esperado sosiego; ese que importa aquí y ahora. Gracias y felicidades, querido Emmanuel Carrère.

