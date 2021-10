Finalmente, Dalú fue elegida junto a su paisano Germán Montero, como los dos seleccionados, de los cuales uno tenía que abandonar la cocina por los errores técnicos cometidos, siendo Dalú la elegida, lo que permitió que Germán Montero subiera al balcón con sus compañeros.

“Mi experiencia para mí en MasterChef fue para mí de mucho aprendizaje, me voy contenta, agradecida por la oportunidad, muchas gracias, me voy con una sonrisa, hoy me arriesgué con lo que quise presentar, pero me tocó perder”, expresó la sinaloense a los Chefs.