$!Aborda temporada 5 de The Crown, la época más sombría de la monarquía

En el 10 de Downing Street, ya no está Margaret Thatcher, que un año antes ha sido defenestrada de manera salvaje por integrantes traicioneros de su propio partido. Su sustituto como primer ministro, un John Major gris e inefectivo, no ha logrado reparar una economía anquilosada que ha caído en recesión. Es un momento incierto y soso.

Inmerso en una inusual indignación pública, Major, quien dejó el cargo en 1997 y ahora tiene 79 años, emitió un comunicado deplorando la insinuación de que tal conversación sucediera, calificándola de “un barril de tonterías”. En The Times of London, la actriz Judi Dench se unió al cargamontón, diciendo que la serie a veces resultaba “injustamente cruel a las personas y dañina a la institución que representan”. Instó a Netflix a que en cada episodio incluye un aviso de “esto no es cierto”. (La publicidad de Netflix describe al programa como una “dramatización ficticia” , pero los episodios en sí no llevan tal aclaración).

Más recientemente, otro primer ministro, Tony Blair, quien fue el sucesor de Major en 1997, criticó una escena posterior en la que a él (interpretado por Bertie Carvel) se le pide que allane el camino para que el ahora divorciado Carlos deje de lado las objeciones de sus padres y se case con su novia, Camila Parker Bowles. “No debería sorprender que esto es total y absoluta basura”, dijo un vocero de Blair a The Daily Telegraph .

La temporada empieza a emitirse este miércoles 9 de noviembre, cuando los televidentes podrán juzgar por sí mismos qué es lo que se siente real, qué se siente ridículo y cuánto están dispuestos a suspender la incredulidad. (Por ejemplo, si bien Elizabeth Debicki resulta asombrosamente persuasiva como Diana, princesa de Gales, ¿importa que, con 1.90 metros, se alza imponente por encima de todos en la pantalla?

Pero no hay nada qué decir sobre la base subyacente de que el principio deprimente de los años 90 en el Reino Unido fue un tiempo incierto para la monarquía.

La época de la deferencia había terminado. Los Windsor ya no pudieron contar con la buena fe de la prensa de los tabloides, que empezaron a tratarlos —a menudo con la ayuda encubierta de Diana, quien promovía su propia versión de los hechos— como intérpretes de una telenovela. La familia real se encontró en la incómoda posición de tener que defender su propia relevancia.