Acusan a Horacio Palencia de plagio, él se defiende

Horacio Palencia acaba de comenzar una batalla legal, luego de que fue acusado de plagio por el tema Mi razón de ser, y que esta demanda procedió y hasta ya fue vinculado a proceso.

Todo comenzó a finales del año pasado, cuando se dio a conocer que el cantautor fue demandado por un hombre llamado José Luis Calderón quien aseguró ser el autor verdadero del tema Mi razón de ser, que es uno de los primeros éxitos de Banda MS, ahora, ya se llegó a un veredicto y se dictaminó que el intérprete fue vinculado a un proceso penal.

”Después de más de cinco años de investigación, por parte de la FGR, el día lunes 07 de marzo de 2022, el famoso compositor, fue formalmente vinculado a proceso federal, por un juez de la CDMX”, ver lee en un comunicado que se difundió a través de las redes sociales y medios de comunicación.

Además, se puntualizó el nombre del autor del tema, otorgando la razón y el derecho de autorías a un compositor desconocido, “con esta vinculación se reconoce la autoría sobre la obra a favor del guanajuatense José Luis Calderón Águila; mientras la FGR”.

También se detalló que las investigaciones seguirán en contra del hermano del compositor y de su padre, Eduardo Palencia Cisneros y José Ramiro, respectivamente; mismos que manejan parte importante de las acciones de la empresa de Horacio.

Horacio se defiende

Luego de que se dio a conocer de este proceso que está viviendo Horacio, éste sacó sus redes sociales para dar su postura.

Fue con varias historias en su cuenta oficial de Instagram, el cantautor se refirió a cómo apareció el tema años antes de que el guanajuatense José Luis Calderón Águila lo hizo y quien es el supuesto autor del éxito.

"Mi canción fue registrada por una persona oportunista ante Indautor en el 2014. Qué curioso que fue ese año cuando ya era todo un éxito, pero yo desde el 2012, cuando compuse la canción, ya tenía otros certificados más importantes como el de SACM Sociedad de Autores y Compositores de México, el de BMI, mi sociedad auroral en USA y los contratos editoriales. Estos documentos yo los firmé desde 2012 cuando apenas iba a salir la canción que ni siquiera se sabía si iba a pegar o no", escribió Horacio Palencia.

Palencia, quien es considerado uno de los compositores más reconocidos dentro de la música regional mexicana, se defendió ante el difícil proceso en el que se encuentra.

"¿Quién le quiere robar a quién?, ¿Cuántos éxitos tiene él? A parte de la que me quiere robar. Ahora, ¿Por qué en cuanto salió la canción no la surgió si según era de él? Fácil, porque ahí la canción no valía nada. los oportunistas y estafadores a querer robarles a los que sí trabajaron duro y honradamente".

"Pero espero y confío en Dios en que todo se aclare, gracias a todo por su cariño y apoyo, los quiero".