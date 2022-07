Acusan a Lalo Mora de tener agua de manera clandestina

Lalo Mora apenas y sale de una polémica y le llega otra, ahora, resulta que el cantante está siendo señalado por presuntamente robar agua en plena sequía que atraviesa Nuevo León.

Este hecho era un secreto a voces, pues desde el mes pasado varios ciudadanos ya habían alzado la voz en las redes sociales señalando que el cantante tenía agua de forma clandestina, sin embargo, en ese momento él lo negó rotundamente. Ahora los señalamientos continuaron y fue Samuel García, Gobernador de Nuevo León, quien lo puso en evidencia.

Trascendió que destaparon una presa ilegal en el rancho de Lalo Mora en plena sequía en Nuevo León, cuando él ya lo había negado.

“Nunca voy hacer eso yo, por eso tengo mis presas. Esta agua que ven es llovediza, hasta está oscura por las hojas del monte... Que quede muy claro que estoy a tres kilómetros de la presa ‘El Cuchillo’, yo no tengo ducto, no estoy en la orilla de los ductos que conducen el agua a mi Monterrey querido y si lo estuviera no lo haría”, dijo para Multimedios.