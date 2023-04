Acostado en su cama, el ex integrante de Calibre 50, se abrió con sus fans dejando claro que tras su salida de la agrupación, esta no se acaba, y que él va con todo con su proyecto musical, enfocado a conquistar corazones, tal y como lo hizo a lo largo de 13 años en dicho grupo.

“Antes de dormir quería hacerles este video, porque la neta estoy muy feliz, bien contento, y al chile estoy muy agradecido con todos ustedes, por todo el apoyo que me han demostrado, este día, y desde que se destapó la noticia, la vez que subí el video, los comentarios, de verdad un chin..de gracias, gracias por estar al tiro con nosotros y ponernos cosas tan chin...plebes, neta”, expresó Ramos en un en vivo donde saludó a gente de Colombia, Ciudad Juárez Chihuahua, Tijuana, entre otros.

“Aquí no hay malas tintas, estoy agradecido con cada uno de los que hicieron parte en el proyecto, Andaluz, Calibre 50, a todo el equipo, a todos en verdad gracias porque tuvieron algo que ver para este crecimiento al que me estoy enfrentando ahora y estoy bien feliz”.

Respecto a si Calibre 50 ya se acabó, Ramos dejó claro que no es así, que no es así, que no se acabará nunca.

“Calibre 50 es un legado bien cabr..es una marca bien enorme que se construyó en base a mucho esfuerzo, trabajo, y dedicación, desconozco quien vaya a entrar de guitarra y acordeón, pero tienen mucho talento y yo sé que van a seguir adelante y van a seguir haciendo música, y la gente seguirá apoyándolos porque hay muchas generaciones que crecieron con Calibre 50, y gente que se viene sumando; el sol sale para todos, y nos va a ir bien a todos primero Dios, tanto Al Tiro como a Calibre 50, así como a Edén, a todo mundo, ya para los que dice que ya se acabó déjense de cosas, el sol sale pa todos y nos va ir bien a todos”, resaltó Ramos.

Subrayó que tanto ellos como Calibre 50 van a trabajar al triple para seguir adelante, sintiéndose confiado del talento de los jóvenes que reunió para su proyecto.