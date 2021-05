Alan Zamudio, de Su Majestad El Mexicano debutará cómo cantante solista de la agrupación con la canción Help, ayúdame

El joven dijo sentirse contento por la oportunidad de cantar esta canción que escribió su papá en 1993 y fue un gran éxito.

”La verdad me siento muy privilegiado de que mi papá me haya dado la oportunidad de cantar una de sus canciones, de interpretar una canción ahora sí yo solo, ya había participado anteriormente en Pa’que lo bailes, y La cuca, ahora está canción que se me hace muy bonita, creo que a la gente le va a gustar mucho, le va a dar mucha frescura; Esta es una de las canciones favoritas que yo tengo de todo el repertorio que tiene Su Majestad, y le pedí a mi papá que me diera la oportunidad de grabarla, y si, y pues hoy se va a grabar el video para después darle promoción”, comentó Alan Zamudio.