Ahora, Alex Fernández, nieto del intérprete de “El Rey” reveló que también ha sentido la presencia de su abuelo. Así lo dio a conocer peopleenespanol.com

“Algo raro que me pasó cuando estaba, justo que estaba su ataúd [durante el velorio de El charro de Huentitán], y que estábamos ahí toda la familia y nos dieron la hostia. Y empecé a rezar y empecé a decirle a mi abuelo que estuviera conmigo, que podía disfrutar esta aventura conmigo hasta donde él quisiera”, explicó Fernández.

“Le dije, dame una señal si me estás escuchando o si estás de acuerdo. La gente va a pensar que estoy loco, pero me dio un calambre en el dedo y se me hizo así [se me dobló haciendo una señal afirmativa], y es el dedo con el que dices sí, o sea, no sé, se me puso la piel chinita y me asusté y dije ‘bueno’; pero fue un sí”.

El joven cantante ha declarado en diversas ocasiones la cercanía que tenía con el representante de la música ranchera mexicana y lo mucho que lo ayudó para arrancar su carrera musical.

Alex Fernández está a punto de debutar como padre de una nena, que llevará por nombre Mía y ahora confiesa sí será celoso.

“No quiero ser un papá que llegue a ser incómodo para ella Mía; pero, en su momento, obviamente, que sea con la persona correcta de quien se enamore, cuando esté grande. Sí la voy a cuidar demasiado, pero tampoco voy a ser de ‘nunca puedes estar con alguien’. Cuando tenga como 30 años ya ver y que sea el hombre indicado, perfecto. Y ahí ya veremos”, concluyó.