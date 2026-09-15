$!Alex Fernández es hospitalizado de emergencia y pospone presentación en Culiacán

El cantante Alex Fernández no podrá presentarse este día en Culiacán, Sinaloa, debido a que fue trasladado de emergencia a un hospital, informó su equipo de trabajo a través de un comunicado oficial De acuerdo con la información difundida por su management, el intérprete viajaba en un vuelo privado desde Las Vegas con destino a Culiacán cuando fue necesario desviar la aeronave hacia Guadalajara debido a una situación médica. Tras el aterrizaje, Alex Fernández fue trasladado de urgencia a un hospital, donde permanece ingresado bajo atención médica y con pronóstico reservado.

El comunicado también señala que su equipo, músicos, mariachi y staff ya se encuentran en Culiacán, donde tenían previsto acompañarlo en la presentación. La organización destacó que el cantante tenía una gran ilusión por reencontrarse con el público y presentarse por primera vez ante sus seguidores en esta ciudad. Ante la situación, el equipo de Alex Fernández ofreció una disculpa al público y agradeció las muestras de comprensión y cariño.