$!Alex Fernández es hospitalizado de emergencia y pospone presentación en Culiacán

El cantante Alex Fernández no podrá presentarse este día en Culiacán, Sinaloa, debido a que fue trasladado de emergencia a un hospital, informó su equipo de trabajo a través de un comunicado oficial
De acuerdo con la información difundida por su management, el intérprete viajaba en un vuelo privado desde Las Vegas con destino a Culiacán cuando fue necesario desviar la aeronave hacia Guadalajara debido a una situación médica.
Tras el aterrizaje, Alex Fernández fue trasladado de urgencia a un hospital, donde permanece ingresado bajo atención médica y con pronóstico reservado.
El comunicado también señala que su equipo, músicos, mariachi y staff ya se encuentran en Culiacán, donde tenían previsto acompañarlo en la presentación.
La organización destacó que el cantante tenía una gran ilusión por reencontrarse con el público y presentarse por primera vez ante sus seguidores en esta ciudad.
Ante la situación, el equipo de Alex Fernández ofreció una disculpa al público y agradeció las muestras de comprensión y cariño.
Finalmente, su management informó que ya trabaja con los organizadores para buscar una nueva fecha para la presentación, siempre y cuando las circunstancias lo permitan.
A través de las redes sociales de Alex Fernández se informó que su equipo, músicos, mariachi y staff ya se encuentran en Culiacán.
Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles adicionales sobre el estado de salud del cantante ni sobre la posible fecha de reprogramación del espectáculo.