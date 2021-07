Ana de Armas será Marilyn Monroe en película de Netflix

El proyecto existe desde hace más de una década y está basado en la novela homónima de Joyce Carol Oates, ahora está en manos de la plataforma Netflix y trascendió que fue dirigida por Andrew Dominik y será protagonizada por Ana de Armas, esta actriz fue pareja de Ben Affleck.

De acuerdo con información del sitio The Hollywood Reporter, la primera opción para encarnar a la diva del cine habría sido Naomi Watts, quien rechazó el papel y tras esto, se llegó a considerar a la actriz Jessica Chastain, sin embargo, el papel se lo quedó la actriz de origen cubano.

Ana de Armas tiene 32 años y es originaria de Cuba y todavía es todo un misterio saber cómo luce caracterizada. La cinta fue filmada en 2019 y se encuentra en etapa de postproducción. Se espera que el largometraje se estrene en 2022 a través del catálogo de Netflix.

En el 2001 la actriz australiana Poppy Montgomery protagonizó una adaptación de la famosa actriz. Michelle Williams ganó un Globo de Oro en 2012 tras su destacada interpretación en “Mi semana con Marilyn”.

Ana se suma a la larga lista de famosas que han encarnado a Monroe: Theresa Russell en Insignificancia (1985); Susan Griffiths en Marilyn and Me (1991); Melody Anderson en Marilyn & Bobby : Her Final Affair (1993); Mira Sorvino en la película Norma Jean and Marilyn (1996); Barbara Niven en El clan Sinatra (1998), Kelli Garner en la miniserie La vida secreta de Marilyn Monroe (2015) y hasta Uma Thurman en un capítulo en la serie Smash.

Además, se espera que en 2021 podamos ver a Ana como una ‘Chica Bond’, en la nueva entrega de la saga, que lleva por título: “Sin tiempo para morir”.