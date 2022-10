Anahí estrena dueto con Juan Gabriel

Fue la tarde del jueves que se estrenó la esperada colaboración que ‘trajo a la vida’ al “Divo de Juárez”, a través de una pantalla y efectos de sonido.

A través de en vivo en Instagram, la también actriz compartió como fue que se dio este dueto.

“Estoy muy emocionada de cantar algo de Juan Gabriel. Espero que donde quiera que su alma esté, se sienta orgulloso de este trabajo juntos”, expresó.

“Lo conocí hace años, por el 2009 cuando me invitó a su casa de Cancún y en el estudio de su casa me invitó a grabar el tema ‘Con tu amor’. Estuvimos dos días o tres, él dirigiéndome la voz y dándome tantos consejos, tanto que aprenderle a ese gran maestro”, recordó Anahí.

Además, compartió que primero habían planeado grabar el tema Con tu amor, pero Juan Gabriel decidió que no, ya que quería un tema que fuera más con la personalidad de Anahí.

“Por ahí deben estar esos cachitos de grabación de ‘Con tu amor’. Pero luego él (Juan Gabriel) un día me dijo que no, que no íbamos a grabar esa, que él quería algo que fuera más conmigo, mucho más fuerte, más con mi personalidad”.