Andrea Bocelli canta en la ceremonia de apertura de la Eurocopa 2021

Andrea Bocelli sorprendió al cantar en la ceremonia de apertura de la Eurocopa, tenor italiano interpretó ‘Nessun Dorma’ ante más 16 mil personas, en el estadio Olímpico de Roma. Este acto fue el preámbulo para el partido de la primera jornada entre Italia y Turquía, del grupo A.

El espectáculo fue engrandecido con pirotecnia y una coreografía con 24 globos que simbolizaron las selecciones de fútbol participantes en la Eurocopa. El objetivo fue enviar un mensaje de unión.

Al final de la ceremonia Martin Garrix, Bono y The Edge interpretaron ‘We Are The People’, la canción oficial de la Eurocopa para esta temporada.

Dos símbolos del fútbol italiano dieron la bienvenida a aficionados y jugadores en el estadio. Totti y Nesta pronunciaron ‘Ciao Roma’ y ‘Ciao Eurocopa’, respectivamente.

Aunque el show de apertura duró apenas 25 minutos, el público quedó encantado y emocionado ante la voz del tenor italiano.

En el primer partido de la Eurocopa, Italia ganó 3-0 a Turquía.

Andre Bocelli se infectó de coronavirus el año pasado y donó su plasma para apoyar la recuperación de pacientes infectados.