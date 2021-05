Ángela Aguilar comparte a sus escritores favoritos

Ángela Aguilar ha encontrado la manera de estar en contacto con sus fans y compartirles detalles de su vida diaria; con videoblogs en su canal de Youtube.

Y aunque su contenido principal es de música y su trabajo como cantante, hay video que son dedicados a detalles de su vida, como festejos de cumpleaños, reuniones familiares, y a mostrar sus pasatiempos, y uno de ellos es la lectura.

De este modo la hija menor de Pepe Aguilar compartió en su última videoblog, los que hasta ahora son sus libros favoritos.

“Uno de mis libros favoritos por el momento es ‘La Maestría del ser’, que me ha ayudado muchísimo. También ‘El callejón de las estrellas’ de mi amigo Eduardo Vázquez, son unas poesías padrísimas”, compartió Ángela Aguilar con sus seguidores, que en Youtube suman más de dos millones 600 mil.

“‘En El Tiempo de las Mariposas’, ‘Cuentos Completos’ de Cortázar me encanta, es muy poético es muy lindo”, mencionó.

Por último, la amante de la lectura y la poesía compartió con sus seguidores uno de los libros que más le ha gustado y que le recomendó su colega Amandititita.

“En mi vida había conocido que traiga amor, decepción, poesía, palabras muy bonitas, frase padres tristeza es ‘Bonsai y la Vida Privada de los Árboles’ este me lo recomendó mi amiga Amandititita, ella me dijo 'este libro te va a encantar' y me encantó, se los recomiendo muchísimo”, dijo la cantante.

Además este último videoblog que tituló “Room tour”, se encuentra en el top 7 de tendencias en México.