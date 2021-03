Matt Reeves anuncia el final del rodaje de The Batman, cinta protagonizada por Robert Pattinson

El director estadounidense Matt Reeves, responsable de películas como El planeta de los simios: la guerra y Let Me In, anunció que finalizó el rodaje de The Batman, cinta en la que Robert Pattinson dará vida al Caballero de la Noche.

A través de su cuenta de Twitter, el también compartió una foto en la que se puede ver una claqueta con el logo de The Batman junto con el hashtag #LastDay. El 27 de enero del 2020, Reeves dio a conocer que las filmaciones de la cinta habían iniciado de una forma similar: publicó la foto de una claqueta pero con el mensaje “Día Uno”.

El rodaje de The Batman se tuvo que pausar en varias ocasiones por la pandemia, incluso su protagonista dio positivo por coronavirus.

El Batman de Matt Reeves se enfrentará a la corrupción de Gotham y estará ambientada bajo su propio universo, ya que no solo se trata de la conversión de Bruce Wayne, sino de su intento por descubrir qué es lo que puede hacer para mejorar a su ciudad y terminar con su faceta atormentada.