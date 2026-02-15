Anunciará Salma Hayek incentivos a la producción cinematográfica en México

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció desde la conferencia matutina en Palacio Nacional, que presentará un paquete de incentivos económicos y fiscales dirigidos a la producción cinematográfica y de series en México, y que tendrá como invitada a Salma Hayek.

La presidenta adelantó que los incentivos al cine y las series forman parte de una estrategia integral para fortalecer la industria audiovisual nacional, con la que buscan atraer inversión extranjera y promover la proyección internacional de proyectos mexicanos, además de formular nuevas reglas que faciliten el financiamiento, la distribución y la visibilidad global de producciones nacionales.

Sheinbaum explicó que la iniciativa será formalizada en un evento público, donde se dará a conocer la estructura concreta de apoyos, mecanismos de estímulo fiscal y posibles reducciones de impuestos para proyectos artísticos y técnicos, especialmente aquellos de carácter independiente o enfocados en lenguas originarias; y será en este acto donde Salma Hayek, actriz, productora y una de las figuras latinas de mayor impacto en Hollywood esté presente.