La producción propiedad de Netflix, ya desveló semanas atrás varios nombres nuevos para su sexta entrega, como Zazie Beetz, Paapa Essiedu, Josh Hartnett, Aaron Paul, Kate Mara, Danny Ramirez, Clara Rugaard, Rory Culkin, Auden Thornton y Anjana Vasan, detalló vanguardia.com

En una entrevista con uno dijo que desea seguir sorprendiendo a los fieles fans del show, además detalló que la sexta temporada podría ser la final y se estrenará en junio.

“Siempre he sentido que Black Mirror debería presentar historias que sean completamente distintas entre sí y seguir sorprendiendo a la gente (y a mí mismo) o si no, ¿cuál es el punto? Debería ser una serie que no se pueda definir con facilidad y que pueda seguir reinventándose”, expresó.