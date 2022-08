$!‘Backstreet Boys’ se adelanta y lanza su álbum navideño

El disco incluye temas como White Christmas, Silent night , y Have yourself a merry little Christmas , además de tres nuevos temas navideños originales, Christmas in New York, Together and happy days.

La banda, que cuenta en su haber con hits como Everybody, I want it that way, As long as you love me y The one, entre otros, se encuentra de gira en Estados Unidos, con la gira DNA World Tour, que seguirá en Europa.