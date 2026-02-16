Bad Bunny y Cazzu se reencuentran: comparten escenario en pleno San Valentín

De acuerdo con el portal argentino Canal 26, Bad Bunny se unió a a Cazzu, con quien tuvo un breve romance en el pasado, para revivir la magia de sus inicios al interpretar juntos “Loca Remix” y ella además cantó su tema “Con otra”.

El cantante puertorriqueño Badd Bunny sorprendió al público con un momento cargado de nostalgia sobre el escenario durante el segundo concierto que ofreció en Buenos Aires, Argentina, al invitar a Cazzu, a cantar con él.

“Feliz Día de San Valentín, Argentina”, expresó Bad Bunny ante un estadio Monumental de River lleno.

“Si viniste con tu pareja, abrázala. Y si estás solo, abrázate a ti mismo”, agregó el cantante y pareció tomar al pie de la letra sus propias palabras, pues durante la presentación dio un cariñoso abrazo con su ahora amiga Cazzu, su invitada especial de la noche.

Desde horas antes del concierto ya circulaban rumores sobre una posible invitada sorpresa: La artista apareció en el escenario con un look entre amarillo y verde limón.

Más tarde, en Instagram, compartió videos y fotos de su participación y en una de ellas escribió: “Gracias, Benito”. Según reportes de medios argentinos, 70 mil personas fueron testigos en el estadio del reencuentro entre Bad Bunny y Cazzu.

Cazzu ha contado abiertamente que en 2018 tuvo un fugaz romance con Bad Bunny y según relató, su primer encuentro ocurrió sobre un escenario y, años después, en 2021, confesó en el programa Podemos Hablar de Telefe que era muy joven cuando lo conoció.

La cantante incluso bromeó al recordar que “no era el Bad Bunny de ahora” y aseguró: “Salí con Bad Bunny y la verdad fue una buena cita”. Entre las anécdotas, recordó que ambos saltaron la reja de un parque cerrado porque él quería entrar.

“Me acuerdo que saltamos la reja de un parque porque él quería entrar a un parque que estaba cerrado”, detalló, señalando que la cita terminó con un guardia corriendo detrás de ellos.

Pese a que la relación fue breve, todo indica que conservaron una buena amistad, algo que volvió a quedar en evidencia este fin de semana durante el concierto del boricua en Argentina.