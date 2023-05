Ahí se ve a los integrantes cantando, a capella, el corrido de los mazatlecos y a los pasajeros grabando el momento con el celular.

“Ay qué bonito paseo del Centenario, ay qué bonita también su catedral, aquí hasta un pobre se siente millonario, aquí la vida se pasa sin llorar”, cantaron.

“Yo soy fuereño, nací de aquí muy lejos, y sin embargo les digo en mi cantar, que tienen todos ustedes un orgullo, el gran orgullo de ser de Mazatlán”.

Y sus seguidores no dejaron de reaccionar.

“¿Por qué no me toca un vuelo así?”, “Karaoke todo el vuelo”, “Hasta quiero ser de allá”, “Hasta la piel se me puso chinita”, “Si me hubiera tocado ese vuelo corro y te abrazo, Geovanni”, “Esooooo. Cántele bonito mi hermano. Dios te bendiga siempre y a tu hermosa familia mi hermano”.