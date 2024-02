Además, la intérprete no dudó en romper el silencio de cómo fue su relación con el cantautor de regional mexicano.

“No todo fue lo que mostrabas, si supieran cómo tú me tratabas”, “De qué sirvió tatuarte mis ojos si lo tapaste con otro”, “Una piedra que no fue real en un compromiso para aparentar”, “Yo nunca dije nada de ti y con respeto me fui”, “A nuestro amor nunca le diste respeto”, son algunas de las frases que aseguran se refieren a su relación con Nodal.