La nueva canción, titulada “What was I made for”, saldrá a la luz el 13 de julio y cuenta con contribuciones del asiduo colaborador de Eilish, su también galardonado hermano mayor, Finneas.

Con la producción ejecutiva del compositor y productor ganador del Oscar Mark Ronson, la banda sonora de Barbie incluirá temas de algunas de las estrellas más grandes y brillantes del pop contemporáneo, como Lizzo, Fifty Fifty, Kali, Karol G, Gayle, Khalid, Haim y Ava Max.

Ya se han lanzado múltiples sencillos, dos de los cuales ingresaron al Billboard Hot 100: “Dance the Night” de Dua Lipa (No. 31) y “Barbie World” de Nicki Minaj, Ice Spice y AQUA (No. 7).

“What was I made for” marca el segundo lanzamiento del año de Eilish. En mayo, la cantante de “Bad Guy” subió su versión de 2018 de “Hotline Bling” de Drake en todas las plataformas de streaming.

La nueva canción de Barbie también amplía la incursión de Eilish en el cine. En 2020, lanzó “No time to die”, el tema musical ganador del Oscar para la película de James Bond del mismo nombre.

Dos años más tarde, ella y su hermano escribieron tres canciones originales para la banda sonora de Turning Red, incluida “Nobody Like U”, que alcanzó el lugar 49 en el Hot 100.