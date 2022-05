“Hace 34 años, asistí a Cannes por primera vez y cambió mi vida. Desde que tomé la decisión de ser actor me he entregado en cuerpo y alma a conectar con la humanidad a través del cine. Siempre es un privilegio regresar a este maravilloso festival para proyectar mi trabajo y para inspirarme en los grandes artistas del mundo que pasan por aquí. Me siento increíblemente honrado de ser celebrado como parte del trascendental 75 aniversario del Festival”, expresó el actor.

Coupez, es un filme que se ambienta en el rodaje de una película de zombis en un edificio en desuso. Entre técnicos hastiados y actores poco implicados, sólo el director parece investido de la energía necesaria para dar vida a otra película de terror de bajo presupuesto.

Entre los filmes que se exhibirán en Cannes son:

Coupez, Armageddon Time, Close, Broker, Triangle of Sadness, Crimes of the Future, Tori and Lokita, Decision to Leave, Stars at Noon, Elvis, Showing Up, Holy Spider, Three Thousand Years of Longing, y El agua.