Camila Cabello aplaude sus curvas, celulitis y estrías

i luv my body

“Estaba corriendo por el parque, ocupándome de mis asuntos y tratando de mantenerme en forma y estar sana. No estaba metiendo la panza porque estaba corriendo, ¡y existiendo como una persona normal que no mete la panza todo el tiempo y me sentí insegura”, señaló.

“Pero luego me recordé a mí misma que estar en guerra con tu cuerpo está pasado de moda. Estoy agradecida por este cuerpo que me permite hacer lo que necesito. Somos mujeres reales, con curvas y celulitis, estrías y grasa. Y tenemos que sentirnos orgullosas de todo eso”, aseveró la cantante.

En sus stories de Instagram compartió una publicación que muestra imágenes de modelos que no cumplen con los estándares de belleza asociados a las tallas cero o las chicas extra delgadas que se han visto en las pasarelas por muchos años.

Junto a las fotos añadió la frase: “Imaginan si todos hubiéramos crecido viendo más imágenes como éstas en las pasarelas?”.