$!Camilo enterneció a las redes sociales con un gesto hacia sus fans mexicanos

En sus stories, el colombiano agradeció a la ciudad regiomontana por recibirlo tan calurosamente. En otra postal, la celebridad posó con algunos regalos que le hicieron llegar sus fanáticos. Entre estos se ven sombreros, un poncho, así como peluches. “Yo con todos los regalos que me dieron hoy en Monterrey”, escribió Camilo .

Pese a la felicidad que se le vio al músico, la gira no podía esperar, por lo que tuvo que salir pasadas algunas horas de haber finalizado su concierto. En las primeras horas del 28 de diciembre, Camilo ya estaba arribando a la Ciudad de México para preparar junto a su equipo sus dos fechas en el llamado Coloso de Reforma.

Camilo acompañó sus audiovisuales con canciones mexicanas. En una agregó la pista Idos de la mente de la agrupación Los Temerarios. Horas después, el cantante sorprendió al escuchar Ya supérame, uno de los mayores éxitos de Grupo Firme.

Recientemente, trascendió las declaraciones de que el cantante y Evaluna, su esposa, tuvieron que asistir a terapia para mantener su relación. Esto lo mencionaron en el podcast En la sala con Evaluna de Amazon donde discutieron sobre cómo llevar una sana relación con su salud mental.

“Yo tengo una relación con Dios. Aparte de eso, siento que es súper importante el acompañamiento psicológico. Es algo que a mí me ha funcionado muchísimo, y a Cami también, es algo que hacemos juntos”, expresó la hija de Ricardo Montaner.

Ambos coincidieron que la clave para mantener una relación amorosa sólida está en la comunicación. De igual modo, expresó Evaluna que se han mostrado abiertos para hablar de cualquier tema, incluso los incómodos. “Lo que sea que sientas me lo puedes decir sin juzgarte”, añadió la esposa de Camilo.

Los padres de Índigo comentaron sobre la relación que quisieran tener con la tecnología y su progenitor. El cantante rectificó que no desea que su hijo tenga un aparato tecnológico, al menos no antes de sus primeros cuatro años. “Un niño muy chiquito no entiende los estímulos que está viendo y que van mucho más allá de su imaginación”, remarcó para el podcast.