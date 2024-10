De acuerdo con las declaraciones del mismo Samo, ex integrante del reconocido grupo de pop, Camila. La decisión de cancelar su show que daría en el evento conocido como Amor, Festival Internacional de Cine , enfocado en la temática de la comunidad LGBT +, se debió a que los delincuentes se llevaron sus documentos, indispensables para viajar.

Con un semblante que transmite preocupación, el intérprete de Sin Ti narró que el hecho ocurrió en el estacionamiento de una farmacia, ubicada en calles de la Ciudad de México, sin dar mayores detalles de lo ocurrido.

“Me siento lleno de impotencia nuevamente, porque mis managers estaban camino a mi casa para pasar por mí. Nos íbamos al Aeropuerto muy temprano, nos íbamos a Nueva York, pero nos asaltaron de nuevo”, dijo al lamentar que se trata de un segundo robo del que es víctima en la CDMX.

Lo que ocurrió es que la camioneta de sus manager, que utilizarían para recogerlo, se encontraba en una sucursal de la cadena farmacéutica de San Pablo, cuando se percataron que alguien sustrajo una maleta que llevaba toda la documentación, además de equipo especial de audio y una laptop.

“Sacaron la maleta que llevaba pasaporte y visa de turista”, expresó. Desde las inmediaciones de la Fiscalía General de Justicia en la Ciudad de México, grabó un video alrededor de la 01:30 horas de la madrugada, para lamentar el hecho y pidió condenas más severas para frenar la delincuencia en el país.

“Se normaliza mucho este tipo de actos en el país. Me encantaría que los responsables de este robo aparezcan y se les dé la pena que merecen por tomar cosas que no les pertenecen”, insistió.

El ex vocalista de Camila, también declaró que llegó a las instalaciones de un Ministerio Público, situado en la alcaldía Benito Juárez; sin embargo, no pudo levantar la demanda, ya que no había personal capacitado para ello.