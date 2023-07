“Este es un show nostálgico, pero al mismo tiempo de mucho baile, porque Flans es un grupo muy bailable, y Pandora es más romántico, pero lo que hace mágico este evento, es que cantamos mucho juntas en el escenario, entonces, el público podrá escuchar a Pandora cantar temas de Flans con coreografías, y a Flans cantar baladas con armonías, algo que se vuelve sorprendente, porque la gente no se lo espera, algo que ni yo me imaginé podría pasar porque somos muy diferentes, pero ha sido mágico”, resaltó Mayte

“Yo le tengo mucho respeto a Pandora, la veo como un personaje, y yo no me veo yo sin Fernanda o Isabel, y tengo mucho que agradecerle porque he tenido momentos difíciles, complicados, pero también me ha dado momentos increíbles, y si yo moriría mañana me iría feliz de haber podido representar este papel de Pandora en la vida”, subrayó.

Agregó también que Pandora está trabajando en un nuevo disco, el cual aún no han grabado, pero esperan hacerlo más adelante en cuanto puedan, producción que se sumará a sus 22 discos anteriores.

Concierto

Sábado 29 de Julio en el (CUM) Centro de Usos Múltiples, a las 21:00 horas.