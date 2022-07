$!Carlos Bonavides sale del hospital; revela que tuvo miedo de morir

En días recientes, Carlos Bonavides, mejor conocido por su personaje de Huicho Domínguez en la telenovela El premio mayor, se mantuvo internado en un hospital la Ciudad de México debido a una bacteria. Pero, durante la tarde del viernes pasado fue dado de alta y contó la terrible experiencia que vivió.

Fue durante un encuentro con los medios de comunicación, donde el artista remarcó que se asustó mucho y que, incluso, llegó a creer que su vida corría peligro, difundió Infobae.

“Me fui y yo sentí que ya había llegado la hora, porque sí sentí la muerte. El doctor me dijo que la deshidratación que traía yo era muy peligrosa porque podría afectar otros órganos”, comenzó a decir.

Y es que, hace unos días, su esposa Yodi Marcos reveló que el estado de salud del actor era delicado, pues entró con un cuadro de deshidratación al nosocomio y fue diagnosticado con una extraña bacteria.

“Ayer se le hicieron unos estudios, no salió nada (el doctor) no encontró nada en el estudio que le hizo y esa es la preocupación del doctor, que Carlos sigue con la diarrea, con la deshidratación que a pesar de que le han puesto cuatro bolsas de suero él se sigue sintiendo mal, tiene la lengua muy blanca, sigue mareado, sigue dormido, no quiere hacer nada”, externó Yodi en fechas pasadas.

En este sentido y, tras su recuperación, Bonavides se mostró optimista, por lo que mencionó que este momento complicado lo ayudó a reflexionar sobre lo efímero de la vida.

“En mi testamento traigo 500 pesos, la debilidad que sentí y la caída que sufrí, pero se empieza uno a sentir bien y recapacita uno que solo está de paso”, sentenció ante las cámaras de Venga la Alegría Fin de Semana.

Asimismo, como todo un profesional, Huicho Domínguez informó que este domingo continuará presentándose en los compromisos laborales que ya tenía agendados previo a enfermar. Además, recalcó que - aunque varios de sus conocidos le recomendaron descansar- él decidió retomar sus compromisos por un motivo mayor.

“El show tiene que continuar, pero yo tengo un compromiso moral con Jorge Ortiz de Pinedo, (porque) ha apoyado a mi familia”, explicó.