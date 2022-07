“Tengo muchos años cantando, pero de manera profesional voy a celebrar 11 años en agosto, años de estar picando piedra, y la verdad estoy muy contenta, porque aunque he ido creciendo mucho más lento de lo que yo quisiera, pero creo que ha sido con pasos sólidos, haciéndome de un nombre en el regional mexicano”, señaló Preciado.

Compartió que ser mujer y ganarse un espacio, un nombre, en este género es complicado, sin embargo, eso no la ha detenido a continuar con su proyecto musical, conquistando al público con su música.

“Se que en esta vida nada es fácil y desde el principio que decidí dedicarme a esto supe que no la tendría fácil, pero soy una guerrera, estoy acostumbrada a luchar por lo que quiero y desde chica he sido así, vengo de una familia humilde, sencilla, trabajadora, que no tenía recursos, y salir adelante, hacer algo bien en la música era mi meta, y estoy contenta porque he logrado muchas satisfacciones y ha valido la pena todo el esfuerzo”.