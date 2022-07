Christian Valdés, de Mazatlán, avanza en La Voz

Los cantantes interpretaron el éxito Don’t let me down, y finalmente tras darlo todo en el escenario su coach Joss Favela eligió a Christian para que siga en la competencia, pero además la cantante mazatleca recibió muchos halagos por parte del resto de los coaches.

“Lo que sí es cierto es que Christian tiene cosas especiales, muy especiales diría yo”, dijo David Bisbal a Christian Valdés tras su interpretación.

“Christian me encantas, o sea amo lo que haces, eres top en el escenario eres wow, me encanta verte ahí arriba y me encanta tu voz, me gusta mucho lo que haces, me encanta ese rock que tienes que yo a veces siento que nada más alguien muy especial puede cantar rock de esa forma”, le dijo Yudiria a Christian, quien se mostró conmovida.

Las integrantes de Ha-ash coincidieron en que quieren seguir escuchándola y aseguraros que esa canción no había sido suficiente para que Christian demostrara de lo que su voz era capaz.

Ahora, Christian se prepara para la siguiente etapa donde ya podrá cantar canciones en solitario con la dirección de Joss Favela, por lo pronto los comentarios de los coaches la perfilan como la rival a vencer.