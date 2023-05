“No es justo que haya hecho un crimen en Estados Unidos y lo quieran deportar a su país para que lo cumpla, eso no es justo, hay una madre que está llorando todas las noches, que cumple 92 años, un nieto que no pudo disfrutar de su abuelo, un hijo que nada más lo vio dos años y a mí que me dejó sola”, comenzó diciendo Mercedes Arce en una entrevista.

Pero no sólo eso, la viuda volvió a la carga contra el protagonista de telenovelas y señaló, “¿Por qué razón?, yo me pregunto, porque es una figura pública o que es artista, ¿eso lo hace otra persona?, tiene que cumplir. No, yo pensaba que eran más años, el máximo que le dábamos por esa causa. No, sigo creyendo en la justicia, sigo creyendo en la justicia, hay un Dios divino también”, palabras que dejan claro que Arce no ve buenos ojos que Lyle pudiera ser deportado a México.

Mercedes aseguró que está en contra de que Pablo se vaya a su país, porque jamás le ha visto ofrecer una verdadera disculpa luego de lo que le hizo a su prometido.