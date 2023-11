La artista de 23 años celebró con sus fanáticos el sold out de su concierto al ritmo de sus temas más populares, no obstante, en un momento de la velada apareció Peso Pluma para interpretar Por las noches, pero eso no fue todo, ya que al finalizar ambos se acercaron para darse un beso, detalló publimetro.com

Asimismo, antes de retirarse del escenario, el cantante de corridos tumbados se despidió del público y agradeció la invitación, “Quiero agradecer a Nicole por esta invitación tan hermosa y a ustedes por apoyarla. Que se escuche fuerte el grito para Nicki Nicole”.

Ante la emoción del momento, la argentina respondió efusivamente, “Gracias por venir, amor”, el artista conocido como Doble P finalizó con un comentario que hizo evidente su noviazgo, “Te amo, mi amor”.