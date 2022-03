$!Confirma Star Wars al director de su próxima película

Lindelof también es conocido por crear las series de Perdidos y The Leftovers . Además, está bien considerado por sus narrativas ambiciosas, sus giros extraños, sus arquitecturas extensas y sus estructuras con mucha identidad.

Sobre este proyecto no se sabe absolutamente nada aún. Sin embargo, la reputación de Lindelof en televisión habla por sí sola. El interés de Lindelof por unos repartos estelares y unas narrativas complejas y ambiciosas combinan como un guante con el universo de Star Wars.

El cineasta ha trabajado previamente con J.J. Abrams en la serie de perdidos. Abrams dirigió tanto El despertar de la Fuerza, como El Ascenso de Skywalker. La elección de Lindelof para formar parte de la saga de Star Wars parece hasta lógica, en ese sentido. Sin embargo, el éxito de este director tiene un vínculo muy estrecho con la televisión, donde quizás lo más adecuado habría sido darle una película para Disney+, como un spin-off de The Mandalorian o The Book of Boba Fett.