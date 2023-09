“Si fuese niño... la mamá no me dejaría, pero a mí me gustaría que se llamara Zoro, y niña, pues no sé... ahí si no sé”, dijo Christian Nodal entrevista el pasado mes de mayo.

Aunque hasta el momento se desconoce el género del bebé, en otra entrevista Nodal también hizo mención, por accidente, de que tendría una hija, sin embargo, la pareja no se ha pronunciado al respecto.

El embarazo de la pareja despertó enorme interés, debido a la relevancia de ambos músicos en sus respectivos países y, en general, en el mundo de habla hispana.

Luego de los famosos mostraron de simultánea en redes sociales la primera imagen de su primogénito, familiares, amigos y fans han derrochado amor a través de cientos de comentarios, que incluso han hecho tendencia de forma casi inmediata la buena noticia.

“Qué increíble traer al mundo a una niña linda que tendrá todo el talento de los dos papás”. “Emisión total que la bebé ya llegó, mucha luz”. “Lo que pasó entre Beli y Nodal es cosa del pasado gente, la llegada de un bebé es sólo luz y amor, así que no manchemos este momento con comentarios negativos cuando todo lo que importa ahorita es darle piña mejor vibra al nuevo angelito para la vida de los dos”, comentaron algunos de sus fans.