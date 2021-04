Continúa la dinastía Rivera con Al3gandro

La dinastía Rivera lanza a otro de sus integrantes al ruedo, se trata de Al3gandro quien busca labrar su propio camino en la música regional mexicana y que acaba de emprender su carrera como solista con el apoyo de su tío, Juan Rivera.

Alejandro Rivera, cuyo nombre artístico es Al3gandro, es hijo de Pedro Rivera Jr., quien es uno de los cinco hijos del matrimonio conformado por Pedro Rivera y Rosa Saavedra, los patriarcas de toda una dinastía que ha destacado en la música regional mexicana; como la fallecida cantante Jenni Rivera, además de Lupillo, y en los últimos años Chiquis.

Sin embargo, a pesar de ser integrante de esta famosa familia, Al3gandro destacó en una entrevista que ofreció a Noroeste que él buscará labrar su propio camino, tratando de alejarse de las polémicas de su familia, aunque sabe que será difícil, pues por sus venas corre la misma sangre.

Destacó que desde muy pequeño comenzó a despertar en él su gusto por la música e intentó comenzar cantando en las iglesias, donde su padre, Pedro Rivera Jr., era Pastor, sin embargo, por su comportamiento le cerraron las puertas.

“Tengo que decir que yo no era un santo y, aunque era hijo del Pastor, no me dejaron cantar en las iglesias, porque me portaba mal, pues como en todas las familias alguien tiene que ser la oveja negra, el que se porta mal, y yo era ese”, dijo Al3gandro, vía telefónica.

Cuando su tío Juan comenzó con su estudio de grabación se acercó a él para pedirle una oportunidad, sin embargo, en ese momento la respuesta que recibió fue “qué me puedes dar tú que no me den otros artistas”, lo que despertó en él la inquietud de demostrar de lo que era capaz.

“Me junté con mis amigos de beisbol y les dije, ‘hay que hacer un grupo’, y comenzamos a tocar en fiestas, en algunas ni nos pagaban, en otras nos daban solo 150 dólares por las cinco horas que tocábamos, pero sirvió porque mi tío Juan se dio cuenta que en realidad quería dedicarme a la música”.

Hace cuatro días estrenó, bajo la producción de Juan Rivera, el cóver del tema Fuentes de Ortiz, cuyo video ya está disponible en Youtube y a partir de ahora, pretende estrenar un sencillo cada dos semanas.