Convierten famosos el cierre del Mundial 2026 en una gran fiesta

La gran final de la Copa del Mundo por fín llegó, evento que fue visto y será recordadó por millones de espectadores en todo el mundo, que se dieron cita para disfrutar del partido entre España y Argentina y de todas las sorpresas que presentó en esta gran final. Un evento que no sólo brilló en el ámbito deportivo, sino también en el del entretenimiento, al contar por primera vez en una final de copa del mundo, con la presencia de astros de la música en el show de medio tiempo.

Swan Lee.

El primero en abrir la fiesta fue el cantante Post Malone, quien acompañado de una gran pirotecnia llena de color, interpretando el tema Sunflower (Spider-Man: Into the Spider-Verse), junto a Swan Lee. Nacido como Austin Richard Post el 4 de julio de 1995 en Syracuse (Nueva York), Post Malone creció en Texas, donde comenzó a interesarse por la música desde muy joven. Aprendió a tocar la guitarra inspirado por el videojuego Guitar Hero y sus primeras influencias fueron grupos de rock y metal antes de dar el salto al hip hop.

El espectáculo finalizó con fuegos artificiales sobre el estadio Nueva York / Nueva Jersey que rodeó el venue en una ciudad que recientemente se vio afectada por contaminación.

Jennifer Hudson interpreta el Himno Nacional de los Estados Unidos.

Tras una pausa, llegó el momento de interpretar el Himno Nacional de los Estado Unidos, interpretado por la cantante Jennifer Hudson, para después dar paso a los cantantes Nicole Scherzinger, Robbie Williams y Laura Pausini, para interpretar la pieza Desire, ante la algarabía de los miles ahí presentes.

Tom Cruise figura en la final En esta gran final llena de sorpresas, se contó con la presencia especial también del reconocido actor Tom Cruise. El protagonista de la saga de Misión Imposible, apareció a uno de los costados del campo de juego para emitir un mensaje. Tom Cruise comenzó destacando la magnanimidad del evento organizado por Estados Unidos como ejemplo de unión. “Esto es grandioso. Hemos compartido momentos de alegría y de esperanza. Momentos que no olvidaremos. El fútbol es una lengua que se habla sin palabras”, dijo.

El actor Tom Cruise comparte un emotivo discurso, previo al evento.

El momento que protagonizó el actor giró en torno a una idea común, la capacidad que tiene el fútbol como deporte rey para estrechar lazos y no dividir a la sociedad. “Una fuerza que une a las personas. Que convierte extraños en amigos. Nos recuerda quiénes somos”. El actor mencionó también que esta sería una batalla tan épica como histórica por el título más ansiado del panorama fútbol. “España y Argentina. La historia pertenece a todos y cada uno de nosotros. A cada selección y a cada jugador. A cada aficionado y a cada voluntario. Cada sueño que nace desde el campo. Celebremos juntos un gran torneo”, resaltó.

Nicole Scherzinger, Robbie Williams y Laura Pausini.

El verdadero show llegó con la presencia de los artistas programados en el medio tiempo, el cual inició con la presencia de la Reina del Pop, Madonna, quien salió abordo de un racer, acompañada de dos astros del futbol brasileño, Ronaldo y Ronaldihno, con quienes ibterpretó el tema Music.

Madonna llegó acompañada de Ronaldo y Ronaldihno.

Tras su presentación, la euforia creció mucho más, con la presencia del grupo coreano BTS, quienes en sólo tres minutos de presentación, causaron gran revuelo con su actuación en el centro del campo, interpretando uno de sus temas Dynamite.

BTS presente en la final de la copa del mundo.

En este grupo de artistas, también figuraron los actores Jason Sudeikis y Brendan Hunt, quien en su papel de directivos para la serie Ted Lasso, quienes dieron paso al cantante canadiense Justin Bieber, quien puso el toque romántico a las presentaciones con el tema Beliebe.

Justin Bieber.

Finalmente llegó la presencia de la llamada reina de los mundiales, Shakira, quien se apoderó del medio campo para interpretar Dai, Dai, el himno del mundial, junto a Burna, un tema que traspasó fronteras, convortiéndose incluso en uno de los temás más escuchados en el mundo, presentación a la que sw.e sumó Chris Martin, vocalista del grupo Coldplay, quien dirigió a un coro de niños, acompañados de la rana René y Peggy, en un tema que unió finalmente a todos los artistas convocados a esta presentación, cerrando así los 11 minutos de este esperado show.