$!Crean para el basketbolista Lebron James su propio muñeco Ken

En una inesperada pero histórica colaboración, LeBron James ha decidido ser el nuevo rostro del más reciente muñeco Ken de Mattel, además de ser nombrado el primer “Kenmbajador” en la historia de la compañía de juguetes.

“Cuando era un niño pequeño, fui afortunado de tener modelos a seguir que no solo me inspiraban sino que también me mostraban lo que era posible con el esfuerzo duro y dedicación. Ahora, como un adulto, entiendo lo vital que es para las personas jóvenes tener figuras positivas a las cuales admirar”, afirmó el jugador de la NBA en el comunicado.

De este modo, el legendario miembro de Los Angeles Lakers será el primer atleta masculino en tener su propio muñeco Ken, el cual será una pulgada más grande que los modelos originales y portará la vestimenta característica de James, detalla elimparcial.com