Cristian Castro interpretará dos poemas para el Papa en el Vaticano

“Estoy en un viaje maravilloso, me invitó el Vaticano junto con un empresario argentino muy conocido. Resulta que este argentino es amigo cercano del Papa, entonces, el Papa le dio unos poemas que tenía por ahí y el empresario se ofreció a ponerle música a estas frases hechas por el mismo papa Francisco”, resaltó el cantante mexicano para Ventaneando.

Cristian Castro fue elegido para interpretar dos poesías del escritor y empresario argentino Alejandro Roemmers; mientras que Nazareno Andorno compuso la música y realizó la producción musical de estas dos poesías.

Nazareno se trasladó a Los Ángeles, en Estados Unidos, para grabar la voz de Cristian y estuvo a cargo de la producción, en la cual participaron muchos de los mejores músicos sesionistas del mundo, los temas fueron orquestados y todo fue grabado en vivo.

Las poesías de Alejandro Roemmers se titulan: “Si volviera a Vivir” y el otro es “Esta canción es para vos”.

Estos temas, según el mismo Cristian, los interpretará en el Vaticano, situación que lo tiene “halagado” y con un “tremendo honor”.

“Tiene frases bellísimas que creo que van a conmover a mucha gente y todo en relación a la Virgen, a Dios, a Jesucristo, a los santos y me encanta poder cantar religioso. A mi madre le va a encantar, a mi abuela también, a mucha gente que le está gustando ese género y me gusta tener esta alabanza, porque creo que en mi trayectoria nunca he tenido una alabanza y creo que es un buen momento para mí”, detalló.

El también conocido “Gallito Feliz” resaltó la importancia de la religión católica entre los mexicanos, situación por la que también su mamá, la Primera Actriz, Verónica Castro buscó tener un acercamiento con el Papa Francisco, quien respondió a sus peticiones e incluso intercambiaron algunos regalos.

“Cuando lo conocí pude darle un regalo de mi madre, una Virgen de Guadalupe, y le dije ´Verónica Castro te lo manda´, ´Mariana´ de Los ricos también lloran, a ver si la recuerdas y me dijo que sí, entonces me dio un rosario y me dijo 'se lo das a ella por favor'. Fue el momento más tremendo para mí”, resaltó conmovido el intérprete.

Cristian Castro permanece en tierras italianas, en espera del evento privado en el que se presentará ante el Papa Francisco el próximo 21 de septiembre.