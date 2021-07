Daniel Bisogno critica a Chiquis Rivera por su foto desnuda

A pesar de que la imagen fue bien recibida, también recibió algunas críticas que la catalogaron como “vulgar” o que la comparan con otras sensuales fotos que lanzó Jenni Rivera con un toque similar.

Las fuertes críticas hacia la hija de La Diva de la Banda por parte Bisogno no pararon, pues incluso lo comparó su aspecto físico con el de Ariel Miramontes, mejor conocido como “Albertano”, ya que constantemente se le ve compartiendo fotos sin playera en la misma red social.

“Yo siento que la Chiquis está un poco pasada... Mire usted a Ariel Miramontes, ‘puercazo’ y cuerpazo. No podemos mentir con eso a la gente, si lo que quieres es decir ‘un buen cuerpo’, no es un buen cuerpo”, agregó.

Finalmente, el conductor terminó aplaudiendo “la seguridad que ha demostrado Chiquis Rivera”, volvió a asegurar que no posee un buen cuerpo.

“Eso es otra cosa (su seguridad), eso se le aplaude, pero de ahí a que eso sea un buen cuerpo, no lo es”, sentenció.

No es la primera vez que Daniel Bisogno habla sobre Chiquis Rivera, en octubre del año pasado el conductor criticó su aspecto físico. El conductor se dirigió hacia la cantante como “Chichis Rivera”, “gorda” y “obesa” en plena transmisión del programa de espectáculos vespertino.

En otra ocasión, al lado de Pedro Sola, criticaron a la cantante por celebrar su nominación a los Grammy Latino entre lágrimas.

“No puede respirar, no puede respirar la gorda”, dijo Bisogno sobre las propias palabras de Chiquis, ya que en programa transmitían el video que horas antes había publicado la cantante para anunciar su nominación a los codiciados galardones.

“¡Ay no, que no ma’! Bien escandalosa, gorda”, añadió Pedro Sola, quien también aseguró: “Adoro a la Chiquis”.

Bisogno trató de matizar su anterior comentario, aunque no muy convencido. “Es una muchacha llenita, ya ves que ahora no puedes decir ‘estoy gordo’ porque a lo mejor me estoy atacando a mí mismo”.

En dicha ocasión la titular de Ventaneando, Pati Chapoy salió en defensa de la intérprete y de paso regañó a Sola y a Bisogno: “qué bueno que esté llorando y tú y tú son una bola de amargados”.