$!Darío Mascareño, 25 años de sembrar amor por la danza en sus alumnos

“Me vine a Mazatlán, entré a Conalep a estudiar Administración de Empresas Pesqueras, trabajé en oficina y me sentía que no era lo mío, conocí a un bailarín de folklore que nos cobraba la publicidad de la empresa y le dije que a mí me gustaba bailar, me invitó a los ensayos del ballet al cual él pertenecía me presentó con la directora y me pusieron a prueba en poco tiempo ya estaba en todas las coreografías, mi directora del ballet Socorro Sánchez Vásquez tenía una escuela de artes llamada Instituto Folclórico Sinaloense, donde ingresé a estudiar la carrera de Maestro de Actividades Artísticas, al concluir mis estudios ahí mismo me quedo como maestro de danza folclórica mexicana; al tiempo la maestra me ofrece la dirección de dicho instituto, que con gusto lo acepté”, recordó.

Los años se le han pasado volando, pero al echar un vistazo atrás mira a docenas de alumnos que se han formado con él, para Darío la mayor satisfacción de su trabajo es encontrarse a sus ex alumnos y que lo saluden con entusiasmo, incluso dice hay quienes siguieron en el mundo de la danza de manera profesional y se fueron a desarrollarse al extranjero, y cuando vuelven al puerto siempre le traen recuerdos.

Desde hace 11 años a la fecha, Darío ha estado a cargo del taller de danza que se imparte en la Universidad Autónoma de Occidente, antes UdeO, ahí acoge a todo tipo de estudiantes, desde el que sabe bailar, hasta aquellos que “nunca han dado un zapateado”.

“Cuando alguien tiene ganas de aprender es bienvenido, yo no soy exigente para que no se desesperen y se vayan, a aquellos que les veo ganas les ayudo a aprender, hay quienes no hay bailado nunca, ni en la primaria o secundaria y es su primera vez en un grupo de danza, y ver que logran bailar con técnica o que lograr sacar una coreografía es de lo más satisfactorio”, dijo.

Darío se dice feliz por el camino que ha recorrido, aunque tiene 25 años dando clases dice que él va por 25 más, pues siente que la danza lo rejuvenece. Añora tener menos edad para emprender más proyectos, pero desde luego que dice nunca es tarde para aprender.

El maestro dice que siempre ve en sus alumnos cambios, pero no solo en su manera de bailar, si no hasta en su manera de desarrollarse profesionalmente, pues considera que la danza y las artes en general, logran que un joven pierda el miedo a hablar en público, a desenvolverse y hasta mejora su conducta.

Como recomendación y lección de vida de tantos años, aconseja que “Queda prohibido no sonreír a los problemas, no luchar por lo que quieres y abandonarlo todo”.